Стармер и Макрон в течение 20 минут с глазу на глаз говорили об Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон провели закрытое обсуждение ситуации в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Telegraph.

Оба лидера провели 20 минут, разговаривая об Украине с глазу на глаз, без участия широкой делегации помощников, что свидетельствует о политической чувствительности дискуссии.

"Лидеры начали с обсуждения ситуации в Украине, в том числе того, как лучше всего поставить Украину на как можно более сильную позицию, чтобы она вошла в зиму", – рассказал представитель британского правительства.

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Стармер стал первым за 80 лет британским премьер-министром, который принял участие в торжествах по случаю Дня перемирия в Париже, в том числе в церемонии у Триумфальной арки.

Стармер и Макрон обсудили также возможность изменения позиции США по Storm Shadow. Ракеты Storm Shadow производятся Британией и Францией, но могут использовать американские системы при развертывании.

Украина имеет разрешение использовать их для нанесения ударов непосредственно у российской границы, но не далеко за ее пределами.

"Я всегда говорил, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и мы остаемся верными этому. Я также неоднократно говорил, что мы должны поставить Украину в наилучшее положение", – сказал Стармер после встречи с Макроном, отвечая на вопрос о Storm Shadow.

"Это было моим постоянным рефреном в течение четырех месяцев, с тех пор как я стал премьер-министром, во всех дискуссиях, которые я вел. Это сердцевина дискуссий, которые мы проводим", – добавил он.

Впрочем, премьер-министр отказался вдаваться в подробности любых дискуссий по оперативным военным вопросам.

Перед встречей Макрона и Стармера анонсировали, что они попытаются обсудить пути убедить Байдена изменить позицию по Storm Shadow.

В Белом доме ранее заявили, что до завершения своей президентской каденции Джо Байден будет говорить о необходимости поддержки Украины на фоне прихода администрации Дональда Трампа.

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что администрация до завершения своего срока будет стремиться использовать все выделенные Конгрессом ресурсы на военную поддержку Украины.