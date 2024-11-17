Посол Германии: Путин не хочет переговоров с Украиной

Посол Германии в Украине Мартин Егер считает, что последняя российская атака против инфраструктуры Украины демонстрирует нежелание России вступать в переговоры.

Об этом он написал в X (Twitter), передает "Европейская правда".

По его словам, своими действиями Россия доказывает, что выбирает эскалацию.

"Сегодня утром Россия атаковала энергосистему Украины. Это одна из самых сильных ракетных атак с февраля 2022 года. Президент Путин ведет войну против гражданского населения Украины. Россия выбирает эскалацию, не хочет переговоров", написал Егер.

Реклама:

Сьогодні вранці Росія атакувала енергосистему України. Це одна з найсильніших ракетних атак з лютого 2022 року. Президент Путін веде війну проти цивільного населення України. Росія обирає ескалацію, не хоче переговорів. #StandWithUkraine – Martin Jaeger (@MJaegerT) November 17, 2024

Кроме того, по словам посла Германии в России Александера Графа Ламбсдорфа, время для переговоров с Россией о демилитаризованных зонах или прекращении огня в Украине еще не настало.

"Сейчас Россия бомбит Украину ежедневно, и, к сожалению, мы еще не на том этапе, когда можем это обсуждать", – сказал Ламбсдорф в интервью газетам медиа-группы Funke.

Но совершенно ясно, что Европа будет играть свою роль в поиске мирного решения. Речь идет также о безопасности в Европе и в Германии. "Это война в Европе, и Европа поможет ее закончить и будет продолжать поддерживать Украину в этом", – сказал Ламбсдорф.

Заявления послов прозвучали после звонка немецкого канцлера Олафа Шольца Владимиру Путину.

Напомним, днем 15 ноября стало известно, что Шольц впервые за два года поговорил с главой Кремля. Тогда Зеленский назвал этот звонок "ящиком Пандоры".

Депутат от главной оппозиционной силы ХДС/ХСС Юрген Гардт считает, что Путин расценит этот шаг Шольца, "как проявление слабости, а не силы".

В то же время, генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиас Мирш выступил в защиту такого решения канцлера.