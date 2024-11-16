Генсек партії Шольца захистив розмову канцлера з Путіним
Генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Маттіас Мірш виступив на захист телефонної розмови канцлера Олафа Шольца з очільником Кремля Владіміром Путіним.
Про це він заявив під час ефіру радіо Deutschlandfunk, передає "Європейська правда"
Як нагадав журналіст, раніше в ефірі ARD Шольц повідомив, що планує найближчим часом провести телефонні переговори з Путіним, але перед цим він має намір проконсультуватися з партнерами, включаючи США.
Щодо цього, Мірш зазначив, що хоча він не має детальної інформації про зміст переговорів, він повністю довіряє здатності канцлера досягати дипломатичних результатів.
За словами Мірша, Шольц завжди ретельно зважував свої дії і координував їх з міжнародними партнерами.
"Наразі я не знаю змісту переговорів. Але я знаю, що Олаф Шольц протягом багатьох років дуже ретельно зважував, особливо в тісних консультаціях зі своїми партнерами, коли і які дипломатичні можливості відкриються", – зазначив він.
Крім того, у контексті можливого ініціювання мирної конференції за участю Росії, Мірш підкреслив, що питання досягнення дипломатичного прогресу є важливим для міжнародного порядку, а не передвиборчою темою.
"Це питання загрожує глобальній стабільності, і тому важливо прагнути до дипломатичних рішень", – вважає він.
Також, попри труднощі, які постають перед Заходом у контексті агресії Росії проти України, Мірш наголосив на важливості дипломатичних зусиль для мирного вирішення війни.
Водночас, зауважимо, що депутат від головної опозиційної сили ХДС/ХСС Юрген Гардт Шольца за дзвінок кремлівському правителю. Він вважає, що Путін розцінить цей крок Шольца, "як прояв слабкості, а не сили".
Нагадаємо, вдень 15 листопада стало відомо, що Олаф Шольц вперше за два роки поговорив з очільником Кремля.
У Міністерстві закордонних справ України, коментуючи розмову, наголосили, що вона не несе користі для досягнення миру і лише дає главі РФ надію на послаблення ізоляції, а український президент Володимир Зеленський назвав дзвінок Шольца Путіну "скринькою Пандори".