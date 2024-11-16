Генсек партії Шольца захистив розмову канцлера з Путіним

Генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Маттіас Мірш виступив на захист телефонної розмови канцлера Олафа Шольца з очільником Кремля Владіміром Путіним.

Про це він заявив під час ефіру радіо Deutschlandfunk, передає "Європейська правда"

Як нагадав журналіст, раніше в ефірі ARD Шольц повідомив, що планує найближчим часом провести телефонні переговори з Путіним, але перед цим він має намір проконсультуватися з партнерами, включаючи США.

Щодо цього, Мірш зазначив, що хоча він не має детальної інформації про зміст переговорів, він повністю довіряє здатності канцлера досягати дипломатичних результатів.

Реклама:

За словами Мірша, Шольц завжди ретельно зважував свої дії і координував їх з міжнародними партнерами.

"Наразі я не знаю змісту переговорів. Але я знаю, що Олаф Шольц протягом багатьох років дуже ретельно зважував, особливо в тісних консультаціях зі своїми партнерами, коли і які дипломатичні можливості відкриються", – зазначив він.

Крім того, у контексті можливого ініціювання мирної конференції за участю Росії, Мірш підкреслив, що питання досягнення дипломатичного прогресу є важливим для міжнародного порядку, а не передвиборчою темою.

"Це питання загрожує глобальній стабільності, і тому важливо прагнути до дипломатичних рішень", – вважає він.

Також, попри труднощі, які постають перед Заходом у контексті агресії Росії проти України, Мірш наголосив на важливості дипломатичних зусиль для мирного вирішення війни.

Водночас, зауважимо, що депутат від головної опозиційної сили ХДС/ХСС Юрген Гардт Шольца за дзвінок кремлівському правителю. Він вважає, що Путін розцінить цей крок Шольца, "як прояв слабкості, а не сили".

Нагадаємо, вдень 15 листопада стало відомо, що Олаф Шольц вперше за два роки поговорив з очільником Кремля.

У Міністерстві закордонних справ України, коментуючи розмову, наголосили, що вона не несе користі для досягнення миру і лише дає главі РФ надію на послаблення ізоляції, а український президент Володимир Зеленський назвав дзвінок Шольца Путіну "скринькою Пандори".