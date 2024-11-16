В опозиції Німеччини критикують Шольца за "прояв слабкості" щодо Путіна

У Німеччині депутат від головної опозиційної сили ХДС/ХСС Юрген Гардт розкритикував канцлера Олафа Шольца за дзвінок кремлівському правителю Владіміру Путіну.

Заяву німецького депутата наводить Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".

Гардт вважає, що Путін розцінить цей крок Шольца, "як прояв слабкості, а не сили".

Він звинуватив канцлера в тому, що той допоміг Путіну домогтися "пропагандистського успіху".

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За словами Гардта, Шольц, очевидно, "не представив нової конкретної пропозиції і навіть не поставив, так би мовити, ультиматум".

Однак Путін "розуміє тільки сигнали сили", такі як погроза значно збільшити військову допомогу Україні, наголосив представник ХДС/ХСС.

Він припустив, що Шольц "насамперед прагне дати зрозуміти всередині Німеччини, що саме він виступає за переговори і діалог", додав він.

Нагадаємо, вдень 15 листопада стало відомо, що Олаф Шольц вперше за два роки поговорив з очільником Кремля.

За даними ЗМІ, розмову ініціював Шольц, а підготовка до неї тривала "тижнями" у тісній координації з країнами G7.

У Міністерстві закордонних справ України, коментуючи розмову, наголосили, що вона не несе користі для досягнення миру і лише дає главі РФ надію на послаблення ізоляції, а український президент Володимир Зеленський назвав дзвінок Шольца Путіну "скринькою Пандори".