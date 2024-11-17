Посол Німеччини: Путін не хоче переговорів з Україною

Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер вважає, що остання російська атака проти інфраструктури України демонструє небажання Росії вступати в переговори.

Про це він написав в X (Twitter), передає "Європейська правда".

За його словами, своїми діями Росія доводить, що обирає ескалацію.

"Сьогодні вранці Росія атакувала енергосистему України. Це одна з найсильніших ракетних атак з лютого 2022 року. Президент Путін веде війну проти цивільного населення України. Росія обирає ескалацію, не хоче переговорів", написав Єгер.

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Сьогодні вранці Росія атакувала енергосистему України. Це одна з найсильніших ракетних атак з лютого 2022 року. Президент Путін веде війну проти цивільного населення України. Росія обирає ескалацію, не хоче переговорів. #StandWithUkraine – Martin Jaeger (@MJaegerT) November 17, 2024

Крім того, за словами посла Німеччини в Росії Александера Графа Ламбсдорфа, час для переговорів з Росією про демілітаризовані зони або припинення вогню в Україні ще не настав.

"Зараз Росія бомбить Україну щодня, і, на жаль, ми ще не на тому етапі, коли можемо це обговорювати", – сказав Ламбсдорф в інтерв'ю газетам медіа-групи Funke.

Але абсолютно ясно, що Європа відіграватиме свою роль у пошуку мирного рішення. Йдеться також про безпеку в Європі і в Німеччині. "Це війна в Європі, і Європа допоможе її закінчити і буде продовжувати підтримувати Україну в цьому", – сказав Ламбсдорф.

Заяви послів прозвучали після дзвінка німецького канцлера Олафа Шольца Владіміру Путіну.

Нагадаємо, вдень 15 листопада стало відомо, що Шольц вперше за два роки поговорив з очільником Кремля. Тоді Зеленський назвав цей дзвінок "скринькою Пандори".

Депутат від головної опозиційної сили ХДС/ХСС Юрген Гардт вважає, що Путін розцінить цей крок Шольца, "як прояв слабкості, а не сили".

Водночас, генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Маттіас Мірш виступив на захист такого рішення канцлера.