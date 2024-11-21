Укр Рус Eng

Командующий британской армии в Украине встретился с Зеленским и Сырским

видео
Новости — Четверг, 21 ноября 2024, 18:05 — Олег Павлюк

Президент Владимир Зеленский сообщил о встрече с британской делегацией во главе с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Энтони Радакином.

Об этом глава государства написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Во время встречи с британской делегацией Зеленский обсудил двустороннее оборонное сотрудничество, "сосредоточившись на развитии и усилении технологических возможностей Вооруженных Сил Украины".

"Особое внимание было уделено текущим военным потребностям Украины и постоянной поддержке со стороны наших партнеров", – добавил он, поблагодарив Британию и британский народ за поддержку.

Реклама:

На видео можно увидеть, что во встрече участвовал Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

Ранее в ноябре Радакин говорил, что в течение октября 2024 года российская армия понесла самые большие месячные потери с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Тем временем российский посол в Великобритании Андрей Келин обвинил Лондон в якобы "непосредственном участии" в захватнической войне России против Украины, но не привел никаких доказательств своих слов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания Зеленский
Реклама: