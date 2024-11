Командующий британской армии в Украине встретился с Зеленским и Сырским

Президент Владимир Зеленский сообщил о встрече с британской делегацией во главе с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Энтони Радакином.

Об этом глава государства написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Во время встречи с британской делегацией Зеленский обсудил двустороннее оборонное сотрудничество, "сосредоточившись на развитии и усилении технологических возможностей Вооруженных Сил Украины".

"Особое внимание было уделено текущим военным потребностям Украины и постоянной поддержке со стороны наших партнеров", – добавил он, поблагодарив Британию и британский народ за поддержку.

Реклама:

На видео можно увидеть, что во встрече участвовал Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

I had a meeting with the UK delegation led by Chief of the Defence Staff @AdmTonyRadakin_.



We discussed defense cooperation between Ukraine and the United Kingdom, focusing on developing and enhancing the technological capabilities of the Armed Forces of Ukraine. Particular… pic.twitter.com/EcjqfTuR49