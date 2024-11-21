Командующий британской армии в Украине встретился с Зеленским и Сырским

Президент Владимир Зеленский сообщил о встрече с британской делегацией во главе с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Энтони Радакином.

Об этом глава государства написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Во время встречи с британской делегацией Зеленский обсудил двустороннее оборонное сотрудничество, "сосредоточившись на развитии и усилении технологических возможностей Вооруженных Сил Украины".

"Особое внимание было уделено текущим военным потребностям Украины и постоянной поддержке со стороны наших партнеров", – добавил он, поблагодарив Британию и британский народ за поддержку.

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На видео можно увидеть, что во встрече участвовал Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

I had a meeting with the UK delegation led by Chief of the Defence Staff @AdmTonyRadakin_.



We discussed defense cooperation between Ukraine and the United Kingdom, focusing on developing and enhancing the technological capabilities of the Armed Forces of Ukraine. Particular… pic.twitter.com/EcjqfTuR49 – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 21, 2024

Ранее в ноябре Радакин говорил, что в течение октября 2024 года российская армия понесла самые большие месячные потери с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Тем временем российский посол в Великобритании Андрей Келин обвинил Лондон в якобы "непосредственном участии" в захватнической войне России против Украины, но не привел никаких доказательств своих слов.