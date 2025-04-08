США сократят армию в Европе, Маск против тарифной войны, 1 млрд из Бельгии: новости дня

Трамп висловив невдоволення "божевільними" російськими бомбардуваннями України, повідомив про початок прямих ядерних переговорів з Іраном і пообіцяв рекордний бюджет на оборону у $1 трильйон.

ЗМІ повідомили про обговорення у Пентагоні скорочення військ у Європі, хоча головнокомандувач Збройних сил США в Європі й НАТО виступає проти цього.

Президент Сполучених Штатів каже, що ЄС може отримати відстрочку від масштабних тарифів, якщо замовить американських енергоносіїв на $350 млрд. Тим часом проти Китаю запровадили тарифи у 104%.

Власник Tesla облаяв економічного радника Білого дому.

Все важливе і цікаве за вівторок, 8 квітня – в дайджесті "Європейської правди".

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Невдоволення Трампа ударами РФ

Президент США Дональд Трамп заявив про своє невдоволення поточною ситуацією у війні РФ проти України, зокрема російськими ракетними атаками на українські міста.

"Мені не подобається те, що відбувається з бомбардуваннями, тому що вони (росіяни. – Ред.) бомбардують як божевільні просто зараз", – сказав американський президент.

Рекордний пакет з Бельгії

Сьогодні до Києва прибув прем'єр Бельгії і оголосив про пакет допомоги Україні на мільярд євро.

Барт де Вевер також відзначив велику зацікавленість у розміщенні бельгійського оборонного виробництва в Україні, оголосивши і про підписання сьогодні чотирьох відповідних контрактів.

"Нам потрібно допомогти Україні розбудувати власні оборонні спроможності, а також треба заново озброювати Європу проти нової агресії Росії. Нам потрібно співпрацювати, щоб побачити, як наш приватний сектор може зацікавитися в перспективі інвестувати в Україну та розбудовувати можливості для нашого ВПК", – наголосив премʼєр.

Він повідомив, що цього року до Україні надійдуть два F-16 – на запчастини. Ще два літаки надійдуть наступного року.

Очільник бельгійського уряду пояснив, що зі сторони Бельгії немає ніяких затримок і все залежить від того, коли Сполучені Штати передадуть їм винищувачі F-35.

США скоротять армію в Європі?

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп обіцяє рекордний бюджет на оборону у $1 трильйон.

Сполучені Штати виводять своїх військових з ключового хабу допомоги Україні у Польщі.

Зокрема, Командування Сухопутних військ США в Європі та Африці (USAREUR-AF) оголосило про передислокацію американського військового персоналу і техніки з аеропорту Ясьонка у Польщі.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що відповідальність за функціонування Ясьонки перебирає на себе НАТО і "ми говорили про це з липня 2024 року".

"Американські військові залишаються у Польщі. Згідно з рішенням, ухваленим на саміті НАТО у Вашингтоні, характер місії у Ясьонці змінюється. Завдання, які виконували американські військові у Ясьонці, беруть на себе інші союзники", – пояснив міністр оборони Польщі.

Разом з тим, за даними NBC News, у Міністерстві оборони США розглядають пропозицію вивести до 10 тисяч військовослужбовців з Європи.

Йдеться про підрозділи, які адміністрація колишнього американського президента Джо Байдена розгорнула у 2022 році для зміцнення оборони країн, що межують з Україною, після повномасштабного російського вторгнення.

Тоді Байден додатково розгорнув у Європі 20 тисяч військовослужбовців.

Старший віцепрезидент Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сет Джонс заявив, що росіяни "оцінять скорочення Збройних сил США як послаблення стримування, і це збільшить їхню готовність втручатися в Європі різними способами по всьому спектру".

Головнокомандувач Збройних сил США в Європі й НАТО генерал Крістофер Каволі сьогодні виступив виведення американських військ з Європейського континенту.

На слуханнях у Палаті представників позицію Каволі підтримали кілька республіканських законодавців, зокрема голова комітету з питань збройних сил Майк Роджерс і член комітету Дон Бейкон.

Американські військові мають на континенті понад 100 тисяч військовослужбовців, але глава Пентагону Піт Гегсет сказав європейським колегам, що вони не повинні вважати, що присутність Сполучених Штатів триватиме вічно.

Раніше повідомлялося, що Каволі планує виступити в Конгресі з суворим попередженням щодо російської загрози.

Щодо диверсій в Європі

Проросійські хакери атакували сайти фінських політичних партій з попередженням про Україну, а в акаунті прем’єра Чехії в Х у вівторок вранці з’явились фейкові дописи про напад військ РФ.

У Польщі затримали чоловіка, який зупиняв поїзди радіосигналом, а у Литві суд не дозволив проросійській активістці поїздку в Москву на парад 9 травня.

Вимога Трампа до ЄС

За словами Дональда Трампа, Європейський Союз повинен буде взяти на себе зобов'язання купити американських енергоносіїв на 350 млрд доларів, щоб отримати відстрочку від масштабних тарифів.

"У нас дефіцит з Європейським Союзом у 350 млрд доларів, і він швидко зникне", – пояснює американський президент.

Ідея купівлі американських енергоносіїв з метою уникнення тарифів не є новою.

Майже одразу після переобрання Трампа президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала розпочати переговори про купівлю більшої кількості американського скрапленого природного газу. Але США у відповідь не запропонували жодної ясності щодо того, як буде працювати подібна угода.

Щодо переговорів з США про надра

Слід зауважити, що американський президент згадував про $350 мільярдів і в контексті російсько-української війни. Мовляв, таку суму Сполучені Штати витратили на підтримку України з початку повномасштабної агресії Росії.

Раніше "ЄП" повідомляла, що адміністрація американського президента Дональда Трампа повернула до версії угоди про надра вимогу до України відшкодувати всю допомогу, яку США надали після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

За даними Bloomberg, українські посадовці відвідають США 11-12 квітня для переговорів щодо нового проєкту угоди про мінеральні ресурси.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що українська сторона вже визначила своє бачення тексту майбутньої угоди про надра. Він також підкреслив, що відсутність суперечностей між угодою і курсом України на вступ у ЄС – принципова позиція Києва.

Крім того, за його словами, ще визначають "одну з провідних юридичних компаній" для супроводу процесу.

Маск проти митної війни Трампа

The Washington Post пише, що тарифи стали причиною першої найгучнішої суперечки між американським президентом і одним з його ключових радників – мільярдером Ілоном Маском.

Мільярдер каже, що хотів би бачити "зону вільної торгівлі" між Європою і США.

А ще Ілон Маск у соцмережі Х облаяв економічного радника Білого дому Пітера Наварро, який заявив, що американський мільярдер "не виробник автомобілів, а збирач автомобілів" і що деталі Tesla нібито виготовляються по всьому світу.

"Наваро – справжній йолоп", – написав Маск, додавши, що той "тупіший за купу цегли".

"За будь-яким визначенням Tesla є найбільш вертикально інтегрованим автовиробником в Америці з найвищим відсотком американського контенту. Наварро варто запитати фейкового експерта, якого він вигадав, Рона Вару", – зазначив мільярдер.

"Рон Вара" – це анаграма імені Наварро, якою він охрестив вигаданого економічного експерта у своїх книгах.

США про "ескалацію" Китаю

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що торгова ескалація з боку Китаю є великою помилкою.

"Ми – країна з дефіцитом. Тож що ми втрачаємо, коли Китай підвищує тарифи щодо нас? Ми експортуємо їм у п’ять разів менше, ніж вони нам. Це програшна позиція для них", – впевнений міністр фінансів США.

Минулого тижня Дональд Трамп оголосив про запровадження 54% тарифів на весь китайський імпорт до США – це найвищий показник з-поміж усіх іноземних держав.

Вже 4 квітня Китай оголосив, що з 10 квітня введе 34-відсоткові тарифи на весь імпорт зі США у відповідь на оголошені Трампом тарифи.

Це обурило Трампа і він заявив, що запровадить додаткові тарифи у 50% проти Китаю, якщо той не скасує свої останні тарифні заходи, вжиті у відповідь на американські мита.

Вже увечері стало відомо, що Сполучені Штати запровадили проти Китаю тарифи у 104%.

А член комітету Сенату США з розвідки, демократ Марк Ворнер заявив, що потенційна угода щодо продажу активів популярного застосунку TikTok, яка наразі розглядається, може порушувати закон.

"Ця угода дозволить ByteDance зберегти значну частку власності в новій компанії, а також активну участь у розробці технологій і технічному обслуговуванні, тобто зберігатиметься фактичний операційний контроль", – підкреслив Ворнер.

Слід також додати, що сьогодні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з прем’єр-міністром Китаю Лі Цяном, під час якої обговорила, зокрема, ситуацію з тарифами, встановленими США.

До речі, у Канаді виявили пов'язану з Китаєм дезінформаційну кампанію проти нового прем’єра.

Нагадаємо, Канада подала скаргу до Світової організації торгівлі через високі мита на імпорт автомобілів, запроваджені президентом США Дональдом Трампом.

Щодо України і українців

Україна та держави Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) – Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія 8 квітня підписали модернізовану угоду про вільну торгівлю.

На українсько-угорському кордоні запрацював пункт пропуску "Велика Паладь – Надьгодош" на тимчасовій інфраструктурі у Закарпатській області.

Європейський Союз планує допомогти Україні захистити культурну спадщину та пам’ятки від наслідків війни.

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