Командувач британської армії в Україні зустрівся з Зеленським і Сирським

Президент Володимир Зеленський повідомив про зустріч із британською делегацією на чолі з начальником штабу оборони Британії адміралом сером Ентоні Радакіном.

Про це глава держави написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Під час зустрічі з британською делегацією Зеленський обговорив двосторонню оборонну співпрацю, "зосередившись на розвитку та посиленні технологічних можливостей Збройних Сил України".

"Особливу увагу було приділено поточним військовим потребам України та постійній підтримці з боку наших партнерів", – додав він, подякувавши Британії та британському народу за підтримку.

Реклама:

На відео можна побачити, що в зустрічі брав участь Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

I had a meeting with the UK delegation led by Chief of the Defence Staff @AdmTonyRadakin_.



We discussed defense cooperation between Ukraine and the United Kingdom, focusing on developing and enhancing the technological capabilities of the Armed Forces of Ukraine. Particular… pic.twitter.com/EcjqfTuR49