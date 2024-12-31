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Новый глава МИД Румынии впервые поговорил с Сибигой

Новости — Вторник, 31 декабря 2024, 14:47 — Олег Павлюк

Министр иностранных дел Румынии Эмиль Хурезяну, который вступил в эту должность 23 декабря, провел первый телефонный разговор с украинским коллегой Андреем Сибигой.

Об этом сообщил румынский МИД и сам Сибига в X (Twitter), пишет "Европейская правда".

В МИД Румынии отметили, что между Хурезяну и Сибигой состоялся "откровенный и продуктивный обмен мнениями" по ситуации с безопасностью в регионе, двусторонних отношений и европейской и евроатлантической повестки дня Украины.

"Осудили агрессию России и выразили решительную и неизменную поддержку законной борьбы Украины со стороны Румынии. Договорились поддерживать тесный контакт и работать вместе для развития двустороннего партнерства во всех сферах", – добавили в ведомстве.

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Украинский министр сообщил, что во время разговора он и румынский коллега подтвердили готовность "укреплять стратегический характер нашего партнерства, секторальное сотрудничество и безопасность в Черном море".

"Благодарен Румынии за поддержку Украины и нашей обороноспособности", – добавил Сибига.

В Румынии 23 декабря утвердили новый состав правительства после парламентских выборов, причем премьером остался представитель социал-демократов Марчел Чолаку.

Это произошло на фоне политической турбулентности в стране после отмены первого тура выборов президента, где победил антизападный кандидат Келин Джорджеску.

Больше об этом читайте в материале редактора "ЕвроПравды" Сергея Сидоренко: Власти Румынии проигрывают Кремлю, но не сдаются.

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Румыния Сибига
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