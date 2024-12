Новый глава МИД Румынии впервые поговорил с Сибигой

Министр иностранных дел Румынии Эмиль Хурезяну, который вступил в эту должность 23 декабря, провел первый телефонный разговор с украинским коллегой Андреем Сибигой.

Об этом сообщил румынский МИД и сам Сибига в X (Twitter), пишет "Европейская правда".

В МИД Румынии отметили, что между Хурезяну и Сибигой состоялся "откровенный и продуктивный обмен мнениями" по ситуации с безопасностью в регионе, двусторонних отношений и европейской и евроатлантической повестки дня Украины.

"Осудили агрессию России и выразили решительную и неизменную поддержку законной борьбы Украины со стороны Румынии. Договорились поддерживать тесный контакт и работать вместе для развития двустороннего партнерства во всех сферах", – добавили в ведомстве.

First phone call 📞 of RO 🇷🇴 FM Emil Hurezeanu with UA 🇺🇦FM Sybiha @andrii_sybiha . Frank and productive exchanges on the regional security situation, the bilateral relations and Ukraine's 🇺🇦 European & Euro-Atlantic agendas. Condemned RU aggression & expressed RO 🇷🇴 strong and… pic.twitter.com/9GRTSffUkg

Украинский министр сообщил, что во время разговора он и румынский коллега подтвердили готовность "укреплять стратегический характер нашего партнерства, секторальное сотрудничество и безопасность в Черном море".

"Благодарен Румынии за поддержку Украины и нашей обороноспособности", – добавил Сибига.

Excellent first call with Romania’s new Foreign Minister @EmilHurezeanu. We reaffirmed our readiness to strengthen the strategic nature of our partnership, sectoral cooperation, and Black Sea security. Grateful to Romania for supporting Ukraine and our defense capabilities.