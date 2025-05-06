Сербские СМИ жалуются, что Латвия и Литва не пускают самолет Вучича в РФ

Власти Литвы и Латвии якобы отказались дать разрешение на пролет самолета с сербским президентом Александаром Вучичем, который отправляется в Москву, через свое воздушное пространство.

Об этом написали сербские издания Novosti и Kurir, сообщает "Европейская правда".

По информации СМИ, Литва якобы запретила пролет самолета с Вучичем в Москву через свое воздушное пространство из-за "технической и дипломатической деликатности" вопроса.

А латвийские власти приняли аналогичное решение из-за "политической деликатности цели полета".

Недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо также пожаловался, что Польша и Литва отказались дать разрешение на пересечение их воздушного пространства для прибытия в Москву.

И Фицо, и Вучич ранее заявили о намерении присутствовать 9 мая в Москве на праздновании так называемого дня победы.

Сербский президент на днях был ненадолго госпитализирован из-за проблем со здоровьем, но о планах отменить визит в Россию не заявлял.