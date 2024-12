Новий глава МЗС Румунії вперше поговорив із Сибігою

Міністр закордонних справ Румунії Еміль Хурезяну, який вступив на цю посаду 23 грудня, провів першу телефонну розмову з українським колегою Андрієм Сибігою.

Про це повідомило румунське МЗС та сам Сибіга у X (Twitter), пише "Європейська правда".

У МЗС Румунії зазначили, що між Хурезяну та Сибігою відбувся "відвертий та продуктивний обмін думками" щодо безпекової ситуації в регіоні, двосторонніх відносин та європейського та євроатлантичного порядку денного України.

"Засудили агресію Росії та висловили рішучу та незмінну підтримку законної боротьби України з боку Румунії. Домовились підтримувати тісний контакт та працювати разом задля розвитку двостороннього партнерства в усіх сферах", – додали у відомстві.

Реклама:

First phone call 📞 of RO 🇷🇴 FM Emil Hurezeanu with UA 🇺🇦FM Sybiha @andrii_sybiha . Frank and productive exchanges on the regional security situation, the bilateral relations and Ukraine's 🇺🇦 European & Euro-Atlantic agendas. Condemned RU aggression & expressed RO 🇷🇴 strong and… pic.twitter.com/9GRTSffUkg

Український міністр повідомив, що під час розмови він і румунський колега підтвердили готовність "зміцнювати стратегічний характер нашого партнерства, секторальну співпрацю та безпеку в Чорному морі".

"Вдячний Румунії за підтримку України та нашої обороноздатності", – додав Сибіга.

Excellent first call with Romania’s new Foreign Minister @EmilHurezeanu. We reaffirmed our readiness to strengthen the strategic nature of our partnership, sectoral cooperation, and Black Sea security. Grateful to Romania for supporting Ukraine and our defense capabilities.