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Новий глава МЗС Румунії вперше поговорив із Сибігою

Новини — Вівторок, 31 грудня 2024, 14:47 — Олег Павлюк

Міністр закордонних справ Румунії Еміль Хурезяну, який вступив на цю посаду 23 грудня, провів першу телефонну розмову з українським колегою Андрієм Сибігою.

Про це повідомило румунське МЗС та сам Сибіга у X (Twitter), пише "Європейська правда".

У МЗС Румунії зазначили, що між Хурезяну та Сибігою відбувся "відвертий та продуктивний обмін думками" щодо безпекової ситуації в регіоні, двосторонніх відносин та європейського та євроатлантичного порядку денного України.

"Засудили агресію Росії та висловили рішучу та незмінну підтримку законної боротьби України з боку Румунії. Домовились підтримувати тісний контакт та працювати разом задля розвитку двостороннього партнерства в усіх сферах", – додали у відомстві.

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Український міністр повідомив, що під час розмови він і румунський колега підтвердили готовність "зміцнювати стратегічний характер нашого партнерства, секторальну співпрацю та безпеку в Чорному морі".

"Вдячний Румунії за підтримку України та нашої обороноздатності", – додав Сибіга.

У Румунії 23 грудня затвердили новий склад уряду після парламентських виборів, причому премʼєром залишився представник соціал-демократів Марчел Чолаку.

Це відбулось на тлі політичної турбулентності в країні після скасування першого туру виборів президента, де переміг антизахідний кандидат Келін Джорджеску.

Більше про це читайте в матеріалі редактора "ЄвроПравди" Сергія Сидоренка: Влада Румунії програє Кремлю, але не здається.

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Румунія Сибіга
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