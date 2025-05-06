США поздравили Мерца
Соединенные Штаты поздравили Фридриха Мерца с избранием канцлером Германии и рассчитывают на сотрудничество с его правительством.
Об этом на брифинге 6 мая сказала пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, сообщает "Европейская правда".
"Мы поздравляем Фридриха Мерца с избранием канцлером Германии. Мы продолжим сотрудничество с Германией и ее следующим правительством, чтобы гарантировать безопасность США и Европы", – сказала пресс-секретарь Госдепа.
Еще до выборов в Бундестаг Мерц заявлял о необходимости Европы укрепить независимость от США.
В то же время он выражал пожелание как можно скорее встретиться с американским президентом Дональдом Трампом.
Бундестаг 6 мая со второй попытки утвердил назначение канцлером Фридриха Мерца. Для положительного результата в первый раз не хватило всего шести голосов.
Читайте также: Мерц и его команда: кто войдет в новое правительство Германии и что это значит для Украины.