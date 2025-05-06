США поздравили Мерца

Соединенные Штаты поздравили Фридриха Мерца с избранием канцлером Германии и рассчитывают на сотрудничество с его правительством.

Об этом на брифинге 6 мая сказала пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, сообщает "Европейская правда".

"Мы поздравляем Фридриха Мерца с избранием канцлером Германии. Мы продолжим сотрудничество с Германией и ее следующим правительством, чтобы гарантировать безопасность США и Европы", – сказала пресс-секретарь Госдепа.

Еще до выборов в Бундестаг Мерц заявлял о необходимости Европы укрепить независимость от США.

В то же время он выражал пожелание как можно скорее встретиться с американским президентом Дональдом Трампом.

Бундестаг 6 мая со второй попытки утвердил назначение канцлером Фридриха Мерца. Для положительного результата в первый раз не хватило всего шести голосов.

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