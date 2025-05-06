Глава дипломатии ЕС поддержала право Гренландии на самоопределение

Высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Гренландия сама должна решать свою судьбу, имея в виду притязания США на остров.

Об этом Каллас сказала во время выступления в Европейском парламенте 6 мая, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Топ-дипломат Евросоюза сказала, что любые решения о будущем Гренландии должны приниматься народом Гренландии.

"Единственный способ сохранить мировой порядок, основанный на правилах, – это полное соблюдение принципов суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ", – подчеркнула она.

Калас также подтвердила сотрудничество ЕС с Гренландией, добавив, что Брюссель "полностью поддерживает" ее цели в области образования, зеленого роста, сырья, возобновляемых источников энергии и безопасности.

Администрация Дональда Трампа неоднократно заявляла о намерениях взять под контроль Гренландию, которая в настоящее время входит в состав Дании на правах автономии.

Недавно президент США не исключил возможность использования военной силы для установления контроля над Гренландией.

В Дании называют заявления со стороны США неприемлемыми.

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