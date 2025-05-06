Мальта отремонтирует поврежденное судно, которое везло гуманитарную помощь для Газы

Правительство Мальты согласилось отремонтировать судно Conscience международной неправительственной организации, которое якобы было повреждено дронами при попытке доставить гуманитарную помощь в сектор Газа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Судно Conscience эксплуатирует организация Freedom Flotilla Coalition, которая заявляет, что хочет использовать его для прорыва "блокады сектора Газа" и доставки гуманитарной помощи.

По данным Freedom Flotilla Coalition, в минувшую пятницу, 2 мая, в ожидании посадки группы активистов у берегов Мальты корабль подвергся атаке дронов. В нападении организация обвинила Израиль.

В правительстве Мальты во вторник заявили, что судно Conscience прошло осмотр, по результатам которого нуждается в незначительном ремонте, чтобы продолжить плавание до следующего пункта назначения.

"Корпус и машинное отделение судна находятся в удовлетворительном состоянии, проникновения воды нет. Большинство важного оборудования судна, такое как два главных двигателя, два генератора, носовое устройство подруливания и огнетушители, исправны", – говорится в заявлении.

Там также отметили, что во время осмотра на судне обнаружили только продукты питания и напитки для членов экипажа примерно на 30 дней, а также около 32 тонн топлива.

"Правительство проведет необходимые ремонтные работы, чтобы судно могло отправиться в следующий пункт назначения", – заявили в мальтийском правительстве.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США могут „взять под контроль" Газу и „сделать настоящую работу", превратив палестинскую территорию в „Ривьеру Ближнего Востока".

Он также предложил переселить палестинское население Газы в соседние государства, такие как Египет и Иордания, а израильская сторона предложила передать их европейским государствам, которые признали Палестинское государство.