Молдова не против, если Киев поможет Приднестровью, чтобы "сбить" российскую пропаганду

Официальный Кишинев не возражал бы против предложения Украины помочь непризнанному Приднестровью в условиях энергокризиса, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу в регионе.

Об этом в комментарии "ЕвроПравде" сказал премьер-министр Дорин Речан.

Речан отметил, что Кишинев не обращался к Украине с просьбами помочь Приднестровью энергоресурсами, но не возражал бы против этого.

"Мы не просили Киев ни о какой помощи в этом смысле, но (мы бы согласились) если бы Киев предложил помощь... Например, возможна поставка угля, если будет запрос об этом со стороны приднестровского региона, от руководства электростанции в Кучургане (в Приднестровье)", – сказал Дорин Речан.

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Заметим, что поставки газа выглядят значительно лучшим вариантом, чем уголь, потому что позволят запустить также котельные, которые в приднестровских городах работают на газе.

Предложение Украины помочь непризнанному Приднестровью в условиях энергокризиса, начавшегося с прекращением поставок российского газа, может сломать планы Кремля выставить президента Молдовы Майю Санду виновницей гуманитарной катастрофы в регионе, а кого-то из лидеров пророссийских сил в Молдове – "спасителем, который договорился с Москвой".

На такой сценарий указывают упрямые отказы руководства непризнанного региона принять помощь с закупкой газа, которую предложила Молдова – и отрицание того, что эти предложения были, и ожидания, что ситуация решится другим способом.

От успеха этой пропагандистской операции может зависеть результат предстоящих парламентских выборов в Молдове, которые будут иметь большое значение для будущего и безопасности и Молдовы, и Украины.

Подробно об этом – в видеоблоге "ЕвроПравды" и в статье Приднестровье готовят для "атаки" на Украину.