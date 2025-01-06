Кишинев ответил на заявления "лидера" Приднестровья о помощи с закупкой газа

В Бюро по политике реинтеграции Молдовы отреагировали на заявления так называемого "лидера" Приднестровья Вадима Красносельского, который ранее отрицал, что Кишинев предлагал помощь с приобретением газа для смягчения энергокризиса.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Бюро приводит Liber TV.

Как отметили в Бюро, сейчас реализуется сценарий дестабилизации ситуации в стране, дискредитации конституционной власти и распространения страха и неуверенности среди граждан.

"Хотим уточнить, что, вопреки заявлениям Вадима Красносельского, Кишинев выступил с предложениями, в том числе письменными обращениями к Тирасполю, в которых четко отмечалась готовность правительства Молдовы помочь своим гражданам", – говорится в заявлении.

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В нем добавляется, что ответом на эти предложения стало полное их отвержение.

В Бюро также критикуют заявления посольства России в Кишиневе, согласно которым молдавское правительство несет ответственность за ситуацию в Приднестровье.

В заявлении подчеркивается, что ответственность за сложившуюся ситуацию полностью лежит на Москве, которая "ведет все более опасные и нечестные геополитические игры".

"Действия, предпринятые Москвой и ее тираспольскими приспешниками в течение последних недель, подрывают доверие ко всем имеющимся переговорным механизмам по урегулированию этого дела и ставят под угрозу усилия Кишинева в течение последних трех лет, направленные на поддержание мира и стабильности в стране и регионе", – подытожили в Бюро.

Напомним, в правительстве Молдовы заявили, что еще в декабре 2024 года предлагали Приднестровью помощь с закупкой газа и электроэнергией, но Тирасполь не ответил на эти предложения.

В начале января руководитель компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что официально предложил "Тираспольтрансгазу" помощь с приобретением газа через европейские закупочные платформы после того, как регион с 1 января остался без поставок российского газа.

6 января Вадим Красносельский заявил, что Молдова якобы не предлагала помощи с закупкой газа.

Подробно о контексте этих событий – в статье Как ликвидировать Приднестровье. Все о сценариях "принудительного" объединения Молдовы.