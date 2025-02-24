Стефанишина заявила о финальной фазе "конструктивных переговоров" по соглашению с США

Вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что украинская и американская команды находятся на финальном этапе переговоров по соглашению об украинских полезных ископаемых.

Об этом Стефанишина написала в понедельник в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Вице-премьер отметила, что переговоры "были очень конструктивными" и "почти все ключевые детали уже согласованы".

"Украинская и американская команды находятся на завершающей стадии переговоров по соглашению... Мы стремимся завершить их как можно быстрее, чтобы перейти к подписанию соглашения. Мы надеемся, что лидеры США и Украины смогут подписать и утвердить его в Вашингтоне как можно быстрее, чтобы продемонстрировать наши обязательства на десятилетия вперед", – сообщила Стефанишина.

Накануне руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о конструктивном раунде переговоров с американской стороной по соглашению о предоставлении Вашингтону доли от минеральных ресурсов страны.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф ранее заявил, что ожидает подписания Украиной соглашения об использовании украинских природных ресурсов уже "на этой неделе".

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в воскресенье заявил, что в соглашении об использовании украинских природных ресурсов с американской стороной должны быть включены четкие гарантии безопасности от США.