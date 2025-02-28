Дональд Туск поддержал Украину и Зеленского после скандала в Белом доме
Премьер-министр Польши Дональд Туск после срыва визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом из-за спора с президентом Трампом и вице-президентом Вэнсом заявил о поддержке украинского народа.
Об этом Туск написал в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".
Дональд Туск выразил свою поддержку без дополнительных упоминаний о событиях в Белом доме, однако очевидно, что его сообщение касается именно скандала в Вашингтоне.
"Дорогой Владимир Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одиноки", – написал польский премьер.
Dear @ZelenskyyUa, dear Ukrainian friends, you are not alone.– Donald Tusk (@donaldtusk) February 28, 2025
Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
Соглашение о минералах между США и Украиной сорвалось.
Трамп заявил, что украинский президент "пренебрег" Соединенные Штаты, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".