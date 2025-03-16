FT: Поддержка Вучича упала, более 50% людей ему не доверяют

В Сербии внутренние опросы общественного мнения показывает, что поддержка президента страны Александара Вучича и его Сербской прогрессивной партии значительно снизилась.

Этот опрос получила газета Financial Times, передает "Европейская правда".

Внутренний опрос общественного мнения свидетельствует о том, что поддержка Вучича и его Сербской прогрессивной партии значительно снизилась.

Отмечается, что 55% респондентов не доверяют ему, и только треть доверяет его лидерству. Среди студентов его поддерживают 58%.

"Мы согласились, что пришло время для режима закончиться, потому что только после этого возможна достойная жизнь", – сказала студентка из Белграда Анджела Радоевич.

Как известно, 15 марта огромные толпы людей собрались в центре Белграда на митинг, который считается кульминацией месяцев почти ежедневных антикоррупционных протестов, ставших самым большим вызовом 13-летнему правлению Вучича.

После этого протеста Вучич заявил, что "мы поняли посыл и должны измениться сами".

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