СМИ: Сербские силовики могли использовать звуковую пушку для разгона протеста

Сербская полиция могла использовать звуковые пушки против антиправительственных протестующих вечером в субботу, 15 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал N1, а также местный канал Visegrád 24.

Отмечается, что инцидент произошел во время минуты молчания по жертвам обвала бетонного навеса на железнодорожной станции в городе Новый Сад в ноябре 2024 года.

В социальных сетях появились видеозаписи момента, как люди начали панически бежать после того, как раздался громкий звук, который, как предполагают, был выпущен из звуковой пушки.

BREAKING:



The Serbian police just used a LRAD sonic cannon against the student protesters in Belgrade while they were holding their 15 minutes of silence.



LRAD is an acoustic weapon that fires a targeted "beam" of sound at very high volume, up to 160 dB. pic.twitter.com/3LYP41jzmj