СМИ: Сербские силовики могли использовать звуковую пушку для разгона протеста

Сербская полиция могла использовать звуковые пушки против антиправительственных протестующих вечером в субботу, 15 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал N1, а также местный канал Visegrád 24.

Отмечается, что инцидент произошел во время минуты молчания по жертвам обвала бетонного навеса на железнодорожной станции в городе Новый Сад в ноябре 2024 года.

В социальных сетях появились видеозаписи момента, как люди начали панически бежать после того, как раздался громкий звук, который, как предполагают, был выпущен из звуковой пушки.

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The Serbian police just used a LRAD sonic cannon against the student protesters in Belgrade while they were holding their 15 minutes of silence.



LRAD is an acoustic weapon that fires a targeted "beam" of sound at very high volume, up to 160 dB. pic.twitter.com/3LYP41jzmj – Visegrád 24 (@visegrad24) March 15, 2025

Как пишет телеканал, полицейские поспешно покинули место происшествия еще до того, как раздался звук.

Издание Balkan EU пишет, что сербская полиция могла использовать звуковые пушки LRAD. Об этом же пишет местный телеканал.

Звуковые волны LRAD (Long Range Acoustic Device) могут достигать уровня громкости более 160 децибел, что является опасным для человеческого слуха и может вызвать боль в ушах, нарушение ориентации и панику.

Как известно, 15 марта огромные толпы людей собрались в центре Белграда на митинг, который считается кульминацией месяцев почти ежедневных антикоррупционных протестов, ставших самым большим вызовом 13-летнему правлению президента страны Александара Вучича.

После этого протеста Вучич заявил, что "мы поняли посыл и должны измениться сами".

Газета Financial Times со ссылкой на опрос общественного мнения проинформировало, что поддержка Вучича и его Сербской прогрессивной партии значительно снизилась.

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