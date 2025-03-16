Укр Рус Eng

Вучич говорит, что власть "поняла месседж" на фоне массовых протестов в Белграде

Видео
Новости — Воскресенье, 16 марта 2025, 08:57 — Уляна Кричковская

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что власти "надо меняться" после того, как в Белграде прошли массовые студенческие протесты.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции, цитирует РТС, пишет "Европейская правда".

Вучич заявил, что после этого протеста "мы поняли посыл и должны измениться сами".

Сербский президент заявил, что акция протеста состоялась с "огромной негативной энергией, гневом и злостью на власть".

"Мы хорошо поняли месседж и нам придется меняться самим, хотя я надеюсь, что некоторые поняли, что граждане не хотят "цветных революций". Важно, чтобы наши дети ходили в школу, а студенты возвращались в университеты", – сказал он.

По его словам, на улицах собрались 88 тысяч человек, а тем временем в Министерстве внутренних дел говорили о 107 тысячах.

Напомним, что в результате падения навеса в Новом Саде в ноябре 2024 года погибли 15 человек, среди них – двое детей. Высшая прокуратура Сербии предъявила обвинения 13 людям, в том числе бывшему министру Горану Весичу.

После трагедии в Сербии начались масштабные студенческие антиправительственные протесты, среди требований которых – публикация полной документации о реконструкции железнодорожного вокзала, где участвовали китайские компании.

Читайте также: Вучича принуждают к уступкам: способны ли массовые протесты изменить власть в Сербии

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Сербия инциденты
Реклама: