Вучич говорит, что власть "поняла месседж" на фоне массовых протестов в Белграде

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что власти "надо меняться" после того, как в Белграде прошли массовые студенческие протесты.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции, цитирует РТС, пишет "Европейская правда".

Вучич заявил, что после этого протеста "мы поняли посыл и должны измениться сами".

Сербский президент заявил, что акция протеста состоялась с "огромной негативной энергией, гневом и злостью на власть".

"Мы хорошо поняли месседж и нам придется меняться самим, хотя я надеюсь, что некоторые поняли, что граждане не хотят "цветных революций". Важно, чтобы наши дети ходили в школу, а студенты возвращались в университеты", – сказал он.

По его словам, на улицах собрались 88 тысяч человек, а тем временем в Министерстве внутренних дел говорили о 107 тысячах.

