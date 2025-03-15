В Белграде проходят масштабные антиправительственные протесты, есть первые инциденты
Огромные толпы людей собрались в центре Белграда на митинг, который считается кульминацией месяцев почти ежедневных антикоррупционных протестов, ставших самым большим вызовом 13-летнему правлению президента Александара Вучича.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Danas.
Студенты, которые организуют блокады по стране и которые призвали к протесту, объявили, что в 16:00 состоятся два митинга, перед парламентом Сербии, а также в Славии, где будет сцена.
Перед парламентом Сербии выстроились военные ветераны, в центре развернуты мощные силы полиции.
Колонны демонстрантов, откликнувшихся на призыв студентов, участвующих в блокаде, движутся по Белграду с разных направлений, наблюдатели оценивают это как исторический протест.
Отражая рост напряженности, полиция заявила, что арестовала мужчину, который протаранил своим автомобилем протестующих в пригороде Белграда, ранив трех человек.
Накануне демонстрации Вучич неоднократно предупреждал о вероятных планах беспорядков, угрожая арестами и суровыми приговорами за любые инциденты.
Очевидно, чтобы помешать людям принять участие в митинге, в субботу в Белграде был отменен городской транспорт, а огромные колонны автомобилей заблокировали дороги, ведущие в столицу.
Транспортная компания заявила, что отмена была сделана "из соображений безопасности".
В пятницу вечером десятки тысяч людей устроили радостную встречу студентов, которые уже несколько дней шли или ехали на велосипедах со всей Сербии в Белград на главный митинг, который состоится в субботу во второй половине дня.
С раннего утра люди начали собираться в разных частях города, готовясь к маршу в направлении центра.
Подпитывая опасения столкновений, сторонники Вучича разбили палаточный городок в центре Белграда перед его штаб-квартирой.
Среди толпы – бывшие члены страшного военизированного подразделения, причастного к убийству первого демократического премьер-министра Сербии Зорана Джинджича в 2003 году, а также футбольные хулиганы, известные своими насильственными действиями.
Частный телеканал N1 в субботу показал кадры, на которых десятки молодых людей в бейсболках заходят в лагерь сторонников Вучича.
Министр внутренних дел Ивица Дачич сообщил государственному телеканалу РТС, что за ночь были задержаны 13 человек, но в пятницу не было зафиксировано никаких серьезных инцидентов.
По его словам, полиция задержала шестерых оппозиционных активистов за якобы подготовку переворота и беспорядков в субботу.
Напомним, что в результате падения навеса в Новом Саде в ноябре 2024 года погибли 15 человек, среди них – двое детей. Высшая прокуратура Сербии предъявила обвинения 13 людям, в том числе бывшему министру Горану Весичу.
После трагедии в Сербии начались масштабные студенческие антиправительственные протесты, среди требований которых – публикация полной документации о реконструкции железнодорожного вокзала, где участвовали китайские компании.
Существуют опасения, что анонсированный на 15 марта протест в Белграде может завершиться столкновениями, инспирированными сторонниками власти.
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