МИД Польши о перепалке в Белом доме: важны не слова, а действия

Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна, комментируя ссору между президентами США и Украины, заявил, что отношения с Вашингтоном были и остаются главным приоритетом Варшавы.

Об этом он сказал в комментарии RMF FM, сообщает "Европейская правда".

На просьбу прокомментировать ссору между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским заместитель главы польского МИД заявил, что "новой польской позиции относительно того, что произошло, не будет".

"Наша позиция неизменна: мы поддерживаем Украину – в военном плане, в смысле поставок оружия, принятия беженцев от войны, особенно женщин и детей. Соединенные Штаты являются нашим стабильным и важным партнером... Мы не меняем нашей позиции ни в отношении США, ни в отношении Украины", – подчеркнул он.

Шейна также призвал не придавать "слишком большое значение одному короткому разговору".

"Ситуации, подобные той, что произошла в пятницу, случались много раз в мировой истории. Мне кажется, что важны не слова, а действия. Слова – это лишь средство для определенной философии переговоров", – пояснил чиновник.

Он также предположил, что "ситуации, подобные пятничной, могут повторяться".

"Иногда, по моему опыту, переговоры и разговоры за закрытыми дверями являются более жесткими, чем то, что мы видели в пятницу в Вашингтоне. Это был обмен мнениями, я не привязываюсь к этому", – считает заместитель министра иностранных дел Польши.

Напомним, европейские лидеры и руководство ЕС после ссоры между Зеленским и Трампом в Овальном кабинете публично поддержали Украину.

В то же время венгерский лидер Виктор Орбан поддержал президента США Дональда Трампа и обещает заблокировать заявление саммита ЕС в поддержку Украины.

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