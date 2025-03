Орбан поблагодарил Трампа за "храброе выступление за мир"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал президента США Дональда Трампа после его перепалки с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме в пятницу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Орбан стал едва ли не единственным среди лидеров государств ЕС, который откровенно поддержал Трампа после его спора с Зеленским. В своем профиле в соцсети Х (Twitter) Орбан написал, что "сильные люди строят мир, слабые – ведут войну".

"Сегодня президент Дональд Трамп храбро выступил за мир. Даже если многим это было трудно воспринять. Спасибо Вам, господин президент!" – написал Виктор Орбан.

Сильные люди делают мир, слабые люди делают войну.

Strong men make peace, weak men make war.



Today President @realDonaldTrump stood bravely for peace. Even if it was difficult for many to digest. Thank you, Mr. President!