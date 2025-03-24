В Греции поставили на паузу сотрудничество с Турцией на фоне преследования мэра Стамбула

События в Турции "усложняют" организацию двустороннего Высшего совета сотрудничества между Грецией и Турцией, исключив возможность встречи премьер-министра Мицотакиса и президента Реджепа Тайипа Эрдогана в ближайшем будущем.

Об этом заявил представитель греческого правительства Павлос Маринакис, передает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Он отвечал на вопрос на брифинге для СМИ о вероятности встречи между двумя лидерами на фоне ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Турцию всколыхнули крупнейшие уличные протесты за более чем десять лет после задержания, а затем, в воскресенье, ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого многие считают самым грозным политическим соперником президента Эрдогана, по обвинениям в коррупции, которые он категорически отрицает.

Встреча Мицотакиса и Эрдогана, предварительно запланированная на 8 апреля, не была отменена, поскольку переговоры между Афинами и Анкарой находились на завершающей стадии в преддверии политического кризиса в Турции.

"Мы следим за развитием событий в Турции. Ситуация остается изменчивой и тревожной. Что касается Имамоглу, наша позиция остается твердой. Уступки в вопросах верховенства права и политических свобод невозможны", – сказал Маринакис.

"Учитывая эти события, немедленное проведение Высшего совета по сотрудничеству между Грецией и Турцией стало сложной задачей", – добавил он.

Он сказал, что этот вопрос может быть обсужден министрами иностранных дел обеих стран на встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе в начале апреля.

Ранее власти Турции сообщили о задержании с 19 по 23 марта 1133 участников протестов, которые вспыхнули в стране после задержания оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

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