Трампа не волнует, что подумает Россия в случае захвата США Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнует то, какое сообщение посчитают Россия и остальной мир, если Соединенные Штаты получат Гренландию.

Об этом глава Белого дома сказал в интервью NBC News, пишет "Европейская правда".

Трамп выразил уверенность, что США 100-процентно получат Гренландию. Он добавил, что есть "большая вероятность того, что мы можем сделать это без военной силы", но "я ничего не снимаю со стола".

Отвечая на вопрос, какой сигнал получение Гренландии пошлет России и остальному миру, Трамп сказал: "Я не думаю об этом. Меня это не волнует. Гренландия – это очень отдельная тема, совсем другая. Это международный мир. Это международная безопасность и сила".

"У вас есть корабли, плавающие за пределами Гренландии из России, Китая и многих других мест. И мы не позволим произойти тому, что может навредить миру или Соединенным Штатам", – добавил он.

Трамп выступил с заявлением на следующий день после того, как вице-президент Джей Ди Вэнс посетил Гренландию вместе со своей женой Ушей и пообщался с военнослужащими на военной базе Питуффик на северо-западном побережье Гренландии.

Находясь там, Вэнс сказал, что Дания "плохо поработала в пользу народа Гренландии".

Вэнс также повторил утверждение президента Трампа о том, что остров является жизненно важным для национальной безопасности США.

Подавляющее большинство населения выступает против вхождения Гренландии в состав США.

Между тем премьер-министр Дании Метте Фредериксен планирует посетить Гренландию на следующей неделе в то время, как США усиливают свою риторику по захвату арктического острова.