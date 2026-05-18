США сохранили ослабление санкций против российской нефти

Министерство финансов США продлило еще на 30 дней действие исключения из санкций в отношении российской нефти, загруженной на танкеры и находящейся в море.

Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в сети X, передает "Европейская правда".

По словам Бессента, речь идет о временной 30-дневной общей лицензии, которая предоставит "наиболее уязвимым странам" возможность покупать российскую нефть, которая сейчас застряла в море.

Глава Минфина США заверил, что этот шаг поможет стабилизировать мировые рынки.

"Это продление обеспечит дополнительную гибкость, и мы будем сотрудничать с этими странами для предоставления конкретных лицензий при необходимости. Эта общая лицензия поможет стабилизировать рынок физической нефти и обеспечить, чтобы нефть достигла стран, которые больше всего нуждаются в энергоносителях", – заявил министр.

Об этом решении официально стало известно лишь через два дня после того, как Вашингтон возобновил санкции против российской нефти, не продлив действие исключения.

Напомним, речь идет о временном ослаблении санкций против российской нефти, находящейся в море. Соединенные Штаты впервые пошли на этот шаг 12 марта в попытках смягчить дефицит поставок нефти и урегулировать высокие цены, вызванные закрытием Ираном Ормузского пролива.

Срок действия этого разрешения истек 11 апреля. Впоследствии Минфин США продлил действие исключения до 16 мая.

Эти исключения вызвали споры, особенно среди европейских союзников, которые считают санкции необходимыми для лишения России доходов от продажи нефти и лишения Москвы финансирования для войны в Украине.

Однако некоторые страны, в частности Индия и Индонезия, обращались к США с просьбой продлить исключения из санкций, поскольку война с Ираном и почти полное закрытие Ормузского пролива ежедневно лишают мировые рынки миллионов баррелей нефти.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что американские санкции против российской нефти будут возобновлены, как только завершится кризис на Ближнем Востоке.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский выражал непонимание по поводу того, как США могут снимать санкции с РФ.