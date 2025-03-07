NYT: Трамп на "взрывной" встрече в Белом доме ограничил влияние Маска

В четверг в Белом доме прошла горячая встреча правительства Дональда Трампа, на которой секретари, в частности, госсекретарь Марко Рубио, вступили в перепалку с миллиардером Илоном Маском из-за его подхода к сокращению госслужащих.

Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на пять источников, знакомых с событиями, пишет "Европейская правда".

В частности, на встрече Илон Маск набросился на Марко Рубио за то, что тот якобы не смог сократить штат своего департамента.

Рубио как утверждается, был зол на Маска уже несколько недель, с тех пор как его команда фактически закрыла целое ведомство – Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID), но на этом заседании правительства он наконец мог выговориться.

По словам Рубио, Маск ошибается, поскольку не учитывает более 1500 должностных лиц Государственного департамента, которые досрочно вышли на пенсию за свой счет. Он саркастически спросил, не хочет ли Маск, чтобы Рубио снова нанял всех этих людей, чтобы потом устроить шоу с увольнением. Затем он изложил свои детальные планы по реорганизации Государственного департамента.

Маск в ответ сказал Рубио, что тот "хорош на телевидении", имея в виду, что ни на что другое он не способен.

В течение всего этого времени Трамп сидел, откинувшись на спинку стула, сложив руки. После того, как спор затянулся на длительное время, Трамп наконец вмешался, чтобы защитить Рубио, который, по его словам, делал "отличную работу".

По словам Трампа, Рубио очень занят, он постоянно путешествует и выступает на телевидении, и у него есть агентство, которым он должен управлять.

Кроме Рубио, Маск поконфликтовал также с несколькими другими чиновниками.

Встреча стала потенциальным поворотным моментом после бурных первых недель второго срока Трампа. Она стала первым существенным признаком того, что Трамп готов наложить определенные ограничения на Маска, чьи усилия стали предметом нескольких судебных исков и вызвали беспокойство законодателей-республиканцев. Некоторые из них пожаловались на Маска непосредственно президенту.

Чиновники почти единодушно одобряют концепцию того, что намерен сделать Илон Маск – уменьшить расточительство, мошенничество и злоупотребления в правительстве. Но они разочарованы подходом к реформированию правительства, напоминающим бензопилу, и отсутствием последовательной координации действий.

Четверговая встреча, которая была внезапно созвана в среду вечером, стала признаком того, что Трамп принял во внимание большое количество жалоб. Он пытался предложить что-то каждой стороне, восхваляя как Маска, так и секретарей его кабинета. Трамп четко дал понять, что он по-прежнему поддерживает миссию инициативы Маска. Но сейчас, по его словам, пришло время для того, чтобы быть немного более совершенными в подходе.

Отныне, по его словам, ответственными за сокращение персонала будут секретари, а команда Маска будет лишь консультировать их.

В заметке в социальных сетях после встречи Трамп заявил, что следующий этап его плана по сокращению служащих будет проводиться "скальпелем", а не "топором", что является четкой отсылкой к подходу Маска, основанному на принципе выжженной земли.

Маск, который пришел на заседание в четверг в костюме с галстуком вместо своей обычной футболки после того, как Трамп публично раскритиковал его за неопрятный вид, защищался, говоря, что у него есть три компании с рыночной капитализацией в десятки миллиардов долларов, и что результаты их деятельности говорят сами за себя.

Ранее сообщалось, что сокращения персонала для экономии правительственных расходов, которые начала администрация Дональда Трампа, затронули и сотрудников ЦРУ.

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