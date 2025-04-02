Германия впервые будет председательствующей страной на "Рамштайне" наряду с Британией

Германия впервые будет соорганизатором заседания формата "Рамштайн" наряду с Великобританией.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе НАТО.

"11 апреля Соединенное Королевство и Германия созовут заседание Контактной группы по обороне Украины", – говорится в объявлении.

Об этом уже было известно со слов министра обороны Германии Бориса Писториуса – в начале марта он упоминал, что они с британским коллегой Джоном Хили решили продолжить работу Контактной группы по вопросам Украины "как сопредседатели, под нашим общим руководством".

Встреча состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Там же накануне соберется встреча министров обороны "коалиции решительных".

Как известно, до президентства Дональда Трампа лидерскую роль в формате "Рамштайн" играли Соединенные Штаты. После этого эту роль взяла на себя Великобритания. Апрельское заседание станет вторым, на котором председательствуют не США.