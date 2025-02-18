Назначенный "президент" Грузии поздравил Лукашенко с седьмым "переизбранием"

Назначенный властями "президент" Грузии, легитимность которого не признает оппозиция, Михеил Кавелашвили поздравил с "переизбранием" самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Текст поздравления опубликовала администрация Лукашенко, пишет "Европейская правда".

"Президент" Грузии поздравил Лукашенко с „избранием на пост президента Республики Беларусь".

Кавелашвили заявил, что "взаимное уважение к суверенитету и территориальной целостности является важнейшим фундаментом сотрудничества и отношений между народами".

"Надеюсь, что грузино-белорусские отношения будут развиваться на благо наших стран и народов", – говорится в поздравительном письме Кавелашвили.

Отметим, президентские "выборы" в Беларуси состоялись 26 января. Тогда Лукашенко "нарисовал" себе победу, "набрав" более 87% голосов. Независимых наблюдателей от ОБСЕ на выборах не было.

Европейский Союз, Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия уже отказались признавать "выборы " президента Беларуси 26 января свободными и справедливыми.

Ранее в ЕС заявили о фиктивности и нелегитимности "выборов " президента Беларуси.

А Парламентская ассамблея Совета Европы считает, что так называемые президентские "выборы" в Беларуси от 26 января не соответствуют международным стандартам, и поэтому нет оснований для признания легитимности Лукашенко как президента Беларуси.