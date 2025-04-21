Туск приехал на место масштабного пожара в Польше

Премьер-министр Польши Дональд Туск в понедельник прибыл в Бебжанскую долину, где уже два дня продолжается масштабный пожар.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует RMF 24.

С пожаром на территории Бебжанского национального парка борются 300 пожарных, солдаты Сил территориальной обороны, лесные рейнджеры и лесники. Задействованы также пять вертолетов. Огонь охватил уже более 450 гектаров.

Премьер-министр Польши Дональд Туск и глава Министерства внутренних дел Томаш Семоняк приняли участие в брифинге с соответствующими службами в понедельник в Гжендах, одном из самых диких уголков той местности.

фото: канцелярия премьера Польши

"Я не могу много помочь физически, но хочу поблагодарить и сказать всем тем, кто там – на передовой борьбы с огнем – что мы помним, как проходят их праздники... Вы защищаете бесценное национальное достояние. Если будут какие-то потребности, мы к вашим услугам. Пожалуйста, сообщайте об этом открыто", – сказал Туск.

Он добавил, что "такая драма может произойти где угодно в Польше" и призвал быть крайне осмотрительными, поскольку "засуха нас не щадит".

Пожар начался в воскресенье 20 апреля в труднодоступной местности на территории Бебжанского национального парка, примерно в 50 км от границы с Беларусью.

Тушение огня затруднено из-за болотистой местности, куда не может подъехать тяжелая наземная техника пожарных.

Жители близлежащих населенных пунктов получили оповещения-предупреждения о пожаре, однако необходимости в эвакуации не было.

Ранее в апреле пожар в Италии под границей со Швейцарией уничтожил 100 гектаров леса, а на юге Франции из-за ДТП выгорело 2 гектара леса.