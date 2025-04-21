Туск приїхав на місце масштабної пожежі в Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у понеділок прибув до Бебжанської долини, де вже два дні триває масштабна пожежа.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує RMF 24.

З пожежею на території Бебжанського національного парку борються 300 пожежників, солдати Сил територіальної оборони, лісові рейнджери та лісники. Задіяні також п'ять вертольотів. Вогонь охопив вже понад 450 гектарів.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і глава Міністерства внутрішніх справ Томаш Семоняк взяли участь у брифінгу з відповідними службами в понеділок у Гжендах, одному з найдикіших куточків тієї місцевості.

фото: канцелярія прем'єра польщі

"Я не можу багато допомогти фізично, але хочу подякувати і сказати всім тим, хто там – на передовій боротьби з вогнем – що ми пам'ятаємо, як проходять їхні свята… Ви захищаєте безцінне національне надбання. Якщо будуть якісь потреби, ми до ваших послуг. Будь ласка, повідомляйте про це відкрито", – сказав Туск.

Він додав, що "така драма може статися будь-де в Польщі" та закликав бути вкрай обачними, оскільки "посуха нас не щадить".

Пожежа почалася у неділю 20 квітня у важкодоступній місцевості на території Бебжанського національного парку, що приблизно за 50 км від кордону з Білоруссю.

Гасіння вогню ускладнене через болотисту місцевість, куди не може під’їхати важка наземна техніка пожежників.

Мешканці прилеглих населених пунктів отримали сповіщення-попередження про пожежу, проте потреби в евакуації не було.

Раніше у квітні пожежа в Італії під кордоном зі Швейцарією знищила 100 гектарів лісу, а на півдні Франції через ДТП вигоріло 2 гектари лісу.