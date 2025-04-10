В Румынии хотят упростить процедуру решений по медведям, которые выходят к людям

В правительстве Румынии собираются инициировать новые изменения в законодательство о медведях и расширить полномочия местных властей на те случаи, когда хищники представляют угрозу для людей.

Как сообщает Digi24, пишет "Европейская правда", об этом заявил министр окружающей среды Мирча Фекет.

Министр сообщил, что будет вносить предложение поправок в законодательство, регулирующее порядок реагирования на хищников, которые могут представлять угрозу для людей, и предлагать изъять существующую поэтапную процедуру.

Мирча Фекет отметил, что сейчас в случае появления медведя возле людных мест требуется сначала попытаться отогнать его оттуда, в случае неудачи – попытаться переселить хищника в другую местность, и только после провала этих попыток разрешается отстрел.

По его мнению, это уже слишком долгая процедура для условий, сложившихся в Румынии в последние годы.

"Румыния имеет самую большую в Европе популяцию медведей... Во многих местах медведей видят буквально ежедневно. И учитывая трагедии, которые уже были в недавнем прошлом, мы обязаны обеспечить эффективное реагирование", – сказал он.

Министр добавил, что численность румынской популяции медведей может составлять от минимум 4 тысяч до даже 13 тысяч особей.

"Конечно, мы не планируем мер для быстрого сокращения популяции бурого медведя... Но также мы заинтересованы в том, чтобы наши граждане были в безопасности", – добавил он.

Напомним, в июле 2024 года румынские депутаты согласовали отстрел сотен медведей после трагической гибели туристки.

В последние годы медведи стали немалой проблемой в румынских Карпатах: популяция зверей стала очень большой и они не боятся людей. Зимой 2021 года медведи несколько раз выходили на горнолыжные трассы, в румынских соцсетях нередко появляются кадры, как косолапые выходят к автомобилям на горных дорогах.