Оператор электросети Испании исключает кибератаку как причину блэкаута

Компания-оператор национальной электросети в Испании Red Eléctrica de España исключает кибератаку и указывает на падение солнечной генерации как предварительную причину отключения электроэнергии в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Pais.

Red Eléctrica исключила, что массовое отключение электроэнергии, которое произошло на полуострове в понедельник и вторник, было вызвано кибератакой или каким-то необычным метеорологическим либо атмосферным явлением.

Эдуардо Прието, директор по эксплуатации Red Eléctrica, в своем выступлении на пресс-конференции указал на два последовательных случая "отключения генерации", произошедших в 12:32 с интервалом всего в полторы секунды.

После первого случая система смогла восстановиться, но после второго, который привел к отключению всего электроснабжения на Пиренейском полуострове, это не удалось.

Прието пояснил, что причина потери генерации еще расследуется. Но он уточнил, что это произошло в юго-западном регионе.

На вопрос журналистов он признал, что "очень вероятно", что пострадала именно солнечная генерация.

Напомним, 28 апреля около 12:30 по местному времени весь Иберийский полуостров – Испания, Португалия и отдельные районы Франции – остались без электричества.

Чрезвычайное происшествие повлияло на все сферы жизни – расчеты были возможны только наличными, на улицах городов погасли светофоры, остановились поезда и метро. Власти Испании объявили чрезвычайное положение.

В Португалии и Испании утром во вторник сообщили о восстановлении электроснабжения.