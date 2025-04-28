МВД Испании объявило чрезвычайное положение из-за блэкаута

Испанское Министерство иностранных дел объявило чрезвычайное положение после того, как на большей части Пиренейского полуострова произошло отключение электроэнергии.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Объявив о введении чрезвычайного положения, МВД Испании сообщило, что оно будет действовать в тех регионах, которые об этом попросят.

На данный момент Мадрид, Андалусия и Эстремадура обратились к центральному правительству Испании с просьбой взять на себя поддержание общественного порядка и другие функции, уточняет Reuters.

Напомним, около 12:30 в понедельник по местному времени весь Иберийский полуостров – Испания, Португалия и отдельные районы Франции – остались без света.

Чрезвычайное происшествие повлияло на все сферы жизни – расчеты были возможны только наличными, на улицах городов погасли светофоры, остановились поезда и метро.

По данным португальского оператора сети, причиной отключения электроэнергии стало "редкое атмосферное явление".

Президент Евросовета Антониу Кошта заявил, что в европейском блэкауте "нет признаков кибератаки".