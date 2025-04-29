Оператор електромережі Іспанії виключає кібератаку як причину блекауту

Компанія-оператор національної електромережі в Іспанії Red Eléctrica de España виключає кібератаку і вказує на падіння сонячної генерації як попередню причину відключення електроенергії у країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Pais.

Red Eléctrica виключила, що масове відключення електроенергії, яке сталося на Іберійському півострові в понеділок і вівторок, було спричинене кібератакою або якимось незвичайним метеорологічним або атмосферним явищем.

Едуардо Пріето, директор з експлуатації Red Eléctrica, у своєму виступі на пресконференції вказав на два послідовних випадки "відключення генерації", що сталися о 12:32 з інтервалом усього в півтори секунди.

Після першого випадку система змогла відновитися, але після другого, який призвів до відключення всього електропостачання на Іберійському півострові, це не вдалося.

Пріето пояснив, що причину втрати генерації ще розслідують. Але він уточнив, що це сталося в південно-західному регіоні.

На запитання журналістів він визнав, що "дуже ймовірно", що постраждала саме сонячна генерація.

Нагадаємо, 28 квітня близько 12:30 за місцевим часом увесь Іберійський півострів – Іспанія, Португалія та окремі райони Франції – залишилися без електрики.

Надзвичайна подія вплинула на усі сфери життя – розрахунки були можливі лише готівкою, на вулицях міст згасли світлофори, стали поїзди і метро. Влада Іспанії оголосила надзвичайний стан.

У Португалії та Іспанії зранку у вівторок повідомили про відновлення електропостачання.