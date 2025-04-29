Прем’єр Іспанії: електропостачання відновлено майже повністю

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив про майже повне відновлення електропостачання країни після масштабного блекауту, який також зачепив сусідню Португалію.

Про це він написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Санчес, "після напруженої ночі 99,95% енергоспоживання відновлено".

Він також додав, що 100% підстанцій транспортної мережі знову працюють.

"За кілька хвилин ми знову зберемося в Раді національної безпеки для аналізу поточної ситуації", – повідомив очільник іспанського уряду.

Як повідомляє El Pais, станом на вівторок спостерігаються перебої в русі залізничного транспорту. Зокрема, приміські поїзди у Мадриді курсують на 50%, тоді як в Каталонії їхній рух припинений через нестабільність електропостачання.

У лікарнях та пунктах невідкладної допомоги Мадрида ніч з понеділка на вівторок минула без інцидентів, як повідомило сьогодні вранці Міністерство охорони здоров'я Іспанії.

Наразі усі лікарні мають електропостачання, і всі вони забезпечуються достатньою кількістю дизельного палива для генераторів на випадок повторного блекауту.

За даними Міністерства внутрішніх справ Іспанії, минула ніч пройшла без інцидентів. Більше 30 тисяч співробітників правоохоронців були розгорнуті по всій Іспанії.

Національний оператор повітряного руху Enaire повідомив у вівторок про повне відновлення роботи трьох центрів управління повітряним рухом, які постраждали від відключення електроенергії.

Нагадаємо, близько 12:30 у понеділок за місцевим часом увесь Іберійський півострів – Іспанія, Португалія та окремі райони Франції – залишилися без світла.

Надзвичайна подія вплинула на усі сфери життя – розрахунки були можливі лише готівкою, на вулицях міст згасли світлофори, стали поїзди і метро. Влада Іспанії оголосила надзвичайний стан.

За даними португальського оператора мережі, причиною знеструмлення стало "рідкісне атмосферне явище".

Президент Євроради Антоніу Кошта заявив, що у європейському блекауті "немає ознак кібератаки".