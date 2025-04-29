У Португалії повністю відновили енергопостачання після масштабного блекауту

У Португалії станом на ранок вівторка, 29 квітня, відновили електропостачання для майже 6,4 млн споживачів по всій країні.

Про це повідомляє CNN Portugal, інформує "Європейська правда".

Міністр при президенті Португалії Антоніу Лейтан Амаро розповів, що "наразі практично всі послуги, включно з енергопостачанням, відновлено".

За словами міністра, у сфері електропостачання "країна вже під'єднана до мережі у звичайному режимі", тобто всі 6,4 мільйона споживачів отримують електроенергію, за винятком невеликої частини населення, у якої сталися не пов'язані з блекаутом відключення.

В уряді також заявили, що протягом ночі не було зареєстровано жодних порушень безпеки або правопорядку.

Оператор енергетичних мереж Португалії REN запевнив, що енергосистема "повністю стабілізована".

В Іспанії також повідомили про майже повне відновлення енергопостачання.

Нагадаємо, близько 12:30 у понеділок за місцевим часом увесь Іберійський півострів – Іспанія, Португалія та окремі райони Франції – залишилися без світла.

Надзвичайна подія вплинула на усі сфери життя – розрахунки були можливі лише готівкою, на вулицях міст згасли світлофори, стали поїзди і метро. Влада Іспанії оголосила надзвичайний стан.

За даними португальського оператора мережі, причиною знеструмлення стало "рідкісне атмосферне явище".

Президент Євроради Антоніу Кошта заявив, що у європейському блекауті "немає ознак кібератаки".