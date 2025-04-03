Австрия закроет пограничные переходы с Венгрией и Словакией из-за вспышки ящура

С субботы, 5 апреля, Австрия закроет два небольших пункта пропуска на границе со Словакией и 21 на границе с Венгрией, чтобы предотвратить проникновение заболевания ящур в страну.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел страны, передает "Европейская правда".

Еще 25 марта Словакия объявила чрезвычайную ситуацию после того, как болезнь была обнаружена на трех фермах.

Чтобы усилить усилия, направленные на предотвращение распространения болезни в Австрии, страна сосредоточит свои полицейские ресурсы на этих границах на основных переходах, говорится в заявлении министерства.

"Чтобы не подорвать эти полицейские проверки, мы просим вас понять, что мы не можем предоставить более подробную информацию, в частности, о времени, количестве персонала, форме проверок и т.д. в разных местах", – обратились к населению в МВД страны.

Напомним, первая за последние 50 лет вспышка этой высокоинфекционной болезни в Венгрии заставила страну в среду, 2 апреля, развернуть войска и начать дезинфекционные мероприятия для ее локализации в приграничной со Словакией и Австрией зоне.

Болезнь, которая не представляет опасности для человека, в основном поражает крупный рогатый скот и других парнокопытных животных, таких как свиньи, овцы и козы, вызывая лихорадку и волдыри в ротовой полости. Вспышки часто приводят к торговым ограничениям и изъятию части скота.

25 марта Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей ввела запрет на ввоз в Украину из Словакии животных из-за вспышки ящура в этой стране.

В начале января Германия объявила о первой за почти 40 лет вспышке ящура в стаде буйволов на окраине Берлина в земле Бранденбург.

Франция после этого усилила проверки на ящур и выдала предупреждение ветеринарам. В конце марта Чехия вводит проверки грузовиков весом более 3,5 тонны на границе со Словакией из-за вспышки ящура.