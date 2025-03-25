У Словаччині оголосили надзвичайну ситуацію через поширення ящуру

На позачерговому засіданні у вівторок вранці уряд Словаччини оголосив надзвичайну ситуацію у зв'язку з поширенням інфекції ящуру в деяких господарствах країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SME.

Надзвичайний стан діяв у постраждалому районі Дунайська-Стреда з п'ятниці, а сьогодні уряд поширив його на всю територію країни. Він діє відсьогодні, з вівторка, 25 березня, з 13:00 протягом невизначеного строку.

Уряд обговорив заходи, пов'язані з цією високозаразною хворобою копитних у вівторок вранці. Засідання центрального кризового штабу заплановано на вечір.

Ящур не є заразним для людини. Однак, згідно з міжнародними правилами, всі заражені тварини підлягають знищенню.

Раніше ящур був виявлений на трьох фермах на півдні Словаччини. Четвертий спалах знаходиться в тому ж регіоні.

Ці інфекції стали першими за останні півстоліття і сталися після того, як на початку березня про випадки захворювання повідомила сусідня Угорщина.

У вівторок Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів запровадила заборону на ввезення в Україну зі Словаччини тварин через спалах ящуру в цій країні.

На початку січня Німеччина оголосила про перший за майже 40 років спалах ящуру в стаді буйволів на околиці Берліна в землі Бранденбург.

Франція після цього посилила перевірки на ящур і видала попередження ветеринарам.