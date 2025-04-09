Будущая коалиция в Германии хочет изменить условия для украинских беженцев

Консервативный блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии договорились об изменении условий пребывания в стране беженцев из Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

В коалиционном соглашении трех немецких партий, которое еще должно быть окончательно одобрено сторонами перед подписанием, указано об изменении статуса беженцев из Украины, которые въедут в Германию после 1 апреля 2025 года.

Такие беженцы будут получать помощь только в соответствии с Законом о помощи искателям убежища, "если они в ней нуждаются" – около 460 евро на человека в месяц.

Сейчас украинцы, которые пользуются временной защитой в Германии, могут получать гражданские выплаты (Bürgergeld) в размере 563 евро на одного человека в месяц, если не могут себя содержать.

Дискуссия об отмене Bürgergeld для украинцев продолжалась в Германии и ранее.

Сейчас в Германии проживают около 1,25 миллиона беженцев из Украины, более 60% – это женщины и девушки. По последним данным, 43% украинских беженцев в Германии трудоустроены.

Ранее в среду ХДС/ХСС и СДПГ объявили о согласовании коалиционного соглашения. Лидера ХДС Фридриха Мерца могут утвердить канцлером Германии в начале мая.