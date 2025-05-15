В РФ кажуть, що переговори в Стамбулі пройдуть у другій половині дня

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що російсько-українські переговори в Стамбулі заплановані на другу половину дня четверга.

Її заяву наводить російське агентство "Интерфакс", пише "Європейська правда".

Коментуючи терміни переговорів, Захарова сказала, що вони "були перенесені" з ініціативи Туреччини.

"Переговори з ініціативи турецької сторони перенесені на другу половину дня", – заявила Захарова на брифінгу.

Російська делегація вранці в четвер прибула до Стамбула. Делегацію РФ очолює помічник лідера Росії Владімір Мединський, який керував групою російських переговорників у Стамбулі навесні 2022 року.

Наразі невідомо, хто братиме участь у переговорах від України. Джерело "Суспільного" заявило, що подальші кроки щодо перемовин з російською делегацією будуть ухвалені після зустрічі президента Володимира Зеленського з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Володимир Зеленський заявляв, що домовлятись про припинення вогню є сенс лише напряму з Владіміром Путіним, оскільки від нього залежать усі рішення.

Зустріч Зеленського з Ердоганом має відбутись у четвер в Анкарі.

Раніше Зеленський говорив, що готовий приїхати у Стамбул, якщо туди прибуде Путін.

Президент США Дональд Трамп каже, що готовий прибути у Стамбул у п’ятницю для переговорів про російсько-українську війну.