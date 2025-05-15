Трамп говорит, что может приехать в Стамбул в пятницу

Президент США Дональд Трамп говорит, что готов прибыть в Стамбул в пятницу для переговоров о российско-украинской войне.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал столице Катара Дохе перед тем, как покинуть страну в рамках своего ближневосточного турне, его цитирует турецкий телеканал NTV.

На фоне спекуляций относительно участия президента США в переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле Трамп дал понять, что может приехать в крупнейший город Турции.

"Если что-то случится, я поеду в пятницу (в Стамбул), если будет уместно", – сказал Трамп.

Трамп также сказал, что, по его мнению, Путин не собирался ехать в Стамбул, если там не будет Трампа. "Это оказалось правдой", – сказал президент США.

Напомним, 14 мая лидер РФ Владимир Путин утвердил состав представителей России для участия в переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая, в который сам не вошел.

Накануне СМИ сообщали, что Трамп также не поедет в Турцию, хотя ранее заявлял, что "размышляет" о визите в Турцию, если туда поедет и Путин.

Президент Владимир Зеленский в четверг должен встретиться в Анкаре с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ранее Зеленский говорил, что готов приехать в Стамбул, если туда прибудет Путин.