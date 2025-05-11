Зеленский согласился на переговоры с Путиным в Стамбуле – будет ждать его там лично

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов лично поговорить с правителем РФ в четверг в Стамбуле.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем X вечером 11 мая.

Зеленский заявил, что принимает предложение РФ провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая, и что лично будет ждать там Путина.

В то же время он подчеркнул, что ожидает от России полной "тишины" с понедельника 12 апреля – как и заявили накануне европейские лидеры и Украина.

"Мы ждем с завтрашнего дня прекращения огня – полного и длительного, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что россияне на этот раз не будут искать причин, почему они не могут", – написал президент Украины.

Ми чекаємо відзавтра припинення вогню – повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати вбивства. І чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині. Особисто. Сподіваюсь, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть. – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 11, 2025

Как известно, во время визита в Киев 10 мая лидеры "коалиции решительных" выдвинули требование к России с 12 мая перейти к безусловному прекращению огня на 30 дней. В случае отказа они готовы применить новые санкции и отметили, что это будут синхронизированные шаги Европы и США.

Перед этим объявлением они провели совместный телефонный разговор с Дональдом Трампом.

Глава Кремля Владимир Путин никак не ответил на предложение 30-дневной паузы в боевых действиях, но заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.

Лидеры Франции и Германии ответили на это, что перед началом переговоров от России ожидают согласия на прекращение огня. Такие же сигналы прозвучали от команды Трампа.

Однако вечером 11 мая Трамп заявил, что требует от Украины согласиться на встречу с РФ в Стамбуле, несмотря на то, что Москва игнорирует условие "сначала перемирие, потом переговоры".