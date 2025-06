Глава МИД Литвы первым из иностранных министров посетил Херсон

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис вместе с украинским коллегой Андреем Сибигой посетили Херсон и область.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как отметил Сибига, Будрис стал первым иностранным министром, который посетил город после его деоккупации осенью 2022 года.

"Это мощный знак солидарности с нашим народом в условиях постоянного российского террора против Херсона", – написал глава украинского МИД в Х.

В ходе визита министры посетили объект критической инфраструктуры, а также подземные школу и роддом. Также они почтили память защитников Херсона.

В ходе поездки руководители МИД пообщались с жителями Херсона, встретились с местными властями, обсудили насущные потребности и сосредоточились на конкретных шагах для увеличения международной помощи городу.

Together with my Lithuanian colleague and Ukraine’s brave friend @BudrysKestutis we visited Kherson and the region.



Kestutis became the first foreign minister to visit the city since its de-occupation in autumn 2022. This is a powerful sign of solidarity with our people amid… pic.twitter.com/ahvK1iKowv