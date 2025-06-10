Глава МЗС Литви першим з іноземних міністрів відвідав Херсон

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс разом з українським колегою Андрієм Сибігою відвідали Херсон та область.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Сибіга, Будріс став першим іноземним міністром, який відвідав місто після його деокупації восени 2022 року.

"Це потужний знак солідарності з нашим народом в умовах постійного російського терору проти Херсона", – написав очільник українського МЗС в Х.

В ході візиту міністри відвідали об'єкт критичної інфраструктури, а також підземні школу та пологовий будинок. Також вони вшанували пам'ять захисників Херсона.

В ході поїздки очільники МЗС поспілкувались із жителями Херсона, зустрілися з місцевою владою, обговорили нагальні потреби та зосередилися на конкретних кроках для збільшення міжнародної допомоги місту.

Together with my Lithuanian colleague and Ukraine’s brave friend @BudrysKestutis we visited Kherson and the region.



Kestutis became the first foreign minister to visit the city since its de-occupation in autumn 2022. This is a powerful sign of solidarity with our people amid… pic.twitter.com/ahvK1iKowv – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 10, 2025

"Руїни, зруйновані міста, школи, лікарні та розбиті життя. "Сафарі на людей", інтенсивні обстріли та атаки дронів – сотні вбитих і тисячі поранених. Це реальність, з якою сьогодні живуть мешканці Херсона", – зазначив своєю чергою глава МЗС Литви.

Devastation, destroyed cities, schools, hospitals and broken lives. #HumanSafary, heavy shelling and drones’ attacks – hundreds killed and thousands injured. This is reality what people of #Kherson live with today.



With my colleague and friend 🇺🇦 FM @andrii_sybiha we visited… pic.twitter.com/HCzEt8twh8 – Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) June 10, 2025

Він розповів, що окрім Херсонської області, вони з Сибігою також відвідали Миколаївську область.

"Скрізь, куди ми приїжджали, ми бачили нелюдську жорстокість і злочини російської агресії. І це відбувається у XXI столітті… Усі відповідальні за злочини проти людяності мають бути притягнуті до відповідальності та постати перед судом. Безкарність веде лише до ще більшої агресії та жорстокості", – підкреслив Будріс.

Нагадаємо, напередодні Кястутіс Будріс приїхав до Києва. Коментуючи свою поїздку, міністр розповідав, що добирався до української столиці через "шквал ракет і дронів", які випустила РФ.