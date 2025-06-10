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Глава МЗС Литви першим з іноземних міністрів відвідав Херсон

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Новини — Вівторок, 10 червня 2025, 14:06 — Ірина Кутєлєва

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс разом з українським колегою Андрієм Сибігою відвідали Херсон та область.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Сибіга, Будріс став першим іноземним міністром, який відвідав місто після його деокупації восени 2022 року.

"Це потужний знак солідарності з нашим народом в умовах постійного російського терору проти Херсона", – написав очільник українського МЗС в Х.

В ході візиту міністри відвідали об'єкт критичної інфраструктури, а також підземні школу та пологовий будинок. Також вони вшанували пам'ять захисників Херсона.

В ході поїздки очільники МЗС поспілкувались із жителями Херсона, зустрілися з місцевою владою, обговорили нагальні потреби та зосередилися на конкретних кроках для збільшення міжнародної допомоги місту.

"Руїни, зруйновані міста, школи, лікарні та розбиті життя. "Сафарі на людей", інтенсивні обстріли та атаки дронів – сотні вбитих і тисячі поранених. Це реальність, з якою сьогодні живуть мешканці Херсона", – зазначив своєю чергою глава МЗС Литви.

Він розповів, що окрім Херсонської області, вони з Сибігою також відвідали Миколаївську область.

"Скрізь, куди ми приїжджали, ми бачили нелюдську жорстокість і злочини російської агресії. І це відбувається у XXI столітті… Усі відповідальні за злочини проти людяності мають бути притягнуті до відповідальності та постати перед судом. Безкарність веде лише до ще більшої агресії та жорстокості", – підкреслив Будріс.

Нагадаємо, напередодні Кястутіс Будріс приїхав до Києва. Коментуючи свою поїздку, міністр розповідав, що добирався до української столиці через "шквал ракет і дронів", які випустила РФ.

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