Глава МЗС Литви першим з іноземних міністрів відвідав Херсон

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс разом з українським колегою Андрієм Сибігою відвідали Херсон та область.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Сибіга, Будріс став першим іноземним міністром, який відвідав місто після його деокупації восени 2022 року.

"Це потужний знак солідарності з нашим народом в умовах постійного російського терору проти Херсона", – написав очільник українського МЗС в Х.

В ході візиту міністри відвідали об'єкт критичної інфраструктури, а також підземні школу та пологовий будинок. Також вони вшанували пам'ять захисників Херсона.

В ході поїздки очільники МЗС поспілкувались із жителями Херсона, зустрілися з місцевою владою, обговорили нагальні потреби та зосередилися на конкретних кроках для збільшення міжнародної допомоги місту.

Together with my Lithuanian colleague and Ukraine’s brave friend @BudrysKestutis we visited Kherson and the region.



Kestutis became the first foreign minister to visit the city since its de-occupation in autumn 2022. This is a powerful sign of solidarity with our people amid… pic.twitter.com/ahvK1iKowv