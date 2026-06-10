В МИД отрицают политическую привязку в смене аэропорта для поездок Зеленского

В Министерстве иностранных дел Украины опровергли политический контекст в том, что президент Владимир Зеленский сменил аэропорт для зарубежных поездок с польского Жешува на Кишинев.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь МИД Георгий Тихий, которого цитирует "Укринформ", передает "Европейская правда".

В ведомстве прокомментировали сообщения СМИ о том, что президент Украины, прилетев в Великобританию с визитом, сделал это через аэропорт Кишинева, тогда как ранее регулярно пользовался аэропортом польского Жешува для зарубежных визитов. Это произошло на фоне обострения напряженности в польско-украинских отношениях из-за присвоения подразделению ССО названия "Героев УПА".

Пресс-секретарь МИД заявил, что привязка логистики президента к политическим вопросам является искусственной.

"Я видел эту привязку. Мне кажется, что она искусственная. Логистика президента решается отдельно его службой протокола. Давайте не политизировать вопрос логистики и особенно не привлекать к нему особое внимание с точки зрения безопасности. Не стоит, если честно. Политического измерения здесь нет и не нужно его искать", – сказал Тихий.

В предыдущие годы аэропорт Жешува (Ясьонка) был основным аэропортом базирования первого борта, где обычно начинались и завершались международные турне главы государства и других делегаций, использовавших этот борт.

В среду министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский возложил ответственность за скандал, вызванный названием подразделения ССО "Героев УПА", на Украину и призвал Киев "исправить ошибку".

На этой неделе в Польше состоялось заседание капитула ордена Белого Орла, одной из тем которого было предложение президента Кароля Навроцкого лишить награды его украинского коллегу Владимира Зеленского.

Подробнее читайте в статье Герои УПА, разжегшие Польшу: почему Зеленский пошел на решение, которое обострило конфликт