Лишь 11% европейцев воспринимают США как союзника – опрос

За менее чем два года восприятие Соединенных Штатов как союзника Европы обвалилось вдвое, сейчас так считают лишь 11% европейских респондентов.

Как сообщает "Европейская правда", такими оказались результаты последнего опроса Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

Лишь 11% опрошенных европейцев считают Соединенные Штаты союзником – по сравнению с 16% полгода назад и 22% в ноябре 2024 года.

25% воспринимают Штаты скорее как конкурента или соперника.

Доверие к США упало во всех странах. Определенным исключением являются только Польша и Венгрия. В частности, заметно более позитивное восприятие США – среди сторонников польских консерваторов "Право и справедливость". Также положительными являются оценки в Британии среди сторонников популистской политсилы Reform UK Найджела Фараджа.

Половина опрошенных воспринимают Штаты как "необходимого партнера".

Большинство опрошенных во всех странах считают, что США не пришли бы на помощь, если бы они подверглись нападению (за исключением сторонников "ПиС" и партии Фараджа).

При этом, большинство в практически всех охваченных странах – кроме Болгарии – верят, что в случае нападения им помогут по меньшей мере часть европейских государств.

Кроме того, опрос показал, что большинство европейцев поддерживают увеличение расходов на оборону.

По данным СМИ, Штаты хотят сократить военное присутствие в Европе быстрее, чем предполагалось.

Также США подтвердили намерения уменьшить вклад в модель сил НАТО.