Еще одна страна ЕС поддержала вето Венгрии на отказ от энергоносителей из РФ

Словакия и Венгрия оказались двумя странами Европейского Союза, которые не поддержали выводы Совета ЕС об усилении энергетической безопасности, в частности за счет отказа от российских энергоносителей.

Об этом "Европейской правде" сообщил дипломатический источник ЕС, близкий к процессу.

По словам собеседника "ЕвроПравды", выводы Совета ЕС поддержали только 25 государств-членов ЕС, тогда как Венгрия и Словакия заявили, что не поддерживают написанное в документе.

В результате выводы были опубликованы от имени только 25 государств Евросоюза, добавил источник.

Напомним, в понедельник в Люксембурге прошло заседание Совета ЕС по энергетическим вопросам, на котором Совет обсудил постепенный отказ от импорта российских энергоносителей, которые все еще продолжают покупать страны-члены.

По его итогам и были опубликованы выводы, согласно которым Европейский Союз способствует "комплексной трансформации своих энергетических систем с целью обеспечения конкурентоспособности, доступности, устойчивого развития и безопасности".

По данным СМИ, Брюссель на этой неделе представит правовые механизмы для окончательного прекращения импорта российских ископаемых энергоносителей в ЕС – однако борьба с зависимостью от российских ядерных технологий остается более сложной задачей.

Отметим, что это не первый случай, когда Венгрия и Словакия совместно отказываются поддерживать решение Совета ЕС.

В конце мая они отказались поставить подпись под документом, подготовленным для утверждения Советом ЕС, о усилении демократической устойчивости Европейского Союза.