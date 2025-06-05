Байден о расследовании Трампа по автоподписи: "Абсурд и неправда"

Бывший американский президент Джо Байден отверг обвинения действующего президента США Дональда Трампа, который инициировал расследование в отношении автоподписи Байдена.

Его слова цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Как известно, Трамп инициировал официальное расследование относительно того, были ли президентские документы Байдена действительно подписаны им лично, а не его автоподписью.

В ответ на это Байден заявил, что он принимал решения во время президентства.

"Я принимал решения относительно помилований, указов, законов и прокламаций. Любые предположения, что это не так – абсурд и неправда", – подчеркнул бывший американский президент.

Команда Байдена отметила, что использование автоподписи – это давно признанная законная практика после того, как президент принимает соответствующее решение.

Напомним, недавно Байдену диагностировали агрессивную форму рака с метастазами в костях.

В первых своих комментариях после новостей о диагнозе Байдена Трамп пожелал ему скорейшего выздоровления, но позже выразил удивление, что об онкологическом диагнозе его предшественника не стало известно раньше.

Позже действующий американский президент заявил, что ему "не жаль" Байдена.